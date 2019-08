Giovane barista uccisa a coltellate mentre serve i clienti: caccia all'aggressore in fuga

È ancora in fuga l’uomo che nel tardo pomeriggio di ieri ha ucciso a coltellate un giovane barista di origini cinesi alla periferia di Reggio Emilia. Il delitto è avvenuto nel bar Moulin Rouge, dove la vittima lavorava. La giovane stava servendo alcuni clienti presenti in quel momento nel locale quando in pochi minuti si è consumata la tragedia.

Testimoni hanno descritto l’aggressore come un uomo di mezza età, che è entrato improvvisamente nel bar e ha colpito la giovane barista con diverse coltellate. La ragazza, come riportano i quotidiani locali, sarebbe morta sul colpo.

Omicidio a Reggio Emilia: caccia all'aggressore in fuga

L’uomo si è poi dato alla fuga. Sul caso indaga la polizia, che ha ascoltato anche i testimoni presenti sulla scena al momento dell'omicidio, per ricostruire il profilo dell'assassino.

Gli agenti stanno anche controllando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Al momento la squadra mobile e la Scientifica di Reggio Emilia non escludono nessuna ipotesi.