Spara all'ex moglie e la uccide in strada, poi si costituisce ai Carabinieri

Un uomo di 57 anni ha ucciso l'ex moglie Valeria Bufo sparandole alcuni colpi di pistola in strada, poi si è costituito ai carabinieri. È successo nel primo pomeriggio di oggi giovedì 19 aprile a Bovisio Masciago .

La tranquillità di una giornata primaverile nel campagna Brianzola si è rotta intorno alle 13 quando una donna di 56 anni è stata freddata a colpi di pistola mentre si trovata in una strada della cittadina di 16mila abitanti a Nord di Milano. Il marito della donna si è presentato alla stazione dei carabinieri di Seveso per costituirsi alle autorità autodenunciandosi per l'omicidio.

Omicidio a Bovisio Masciago: morta 56enne

L'agguato, come ricostruisce Monza Today, è avvenuto vicino a un semaforo di Corso Italia, una delle vie centrali della cittadina. L'uomo, a bordo di una Smart, si sarebbe affiancato alla donna e successivamente avrebbe esploso diversi colpi di pistola.

La 56enne è stata soccorsa dai sanitari del 118 e accompagnata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove è deceduta intorno alle 14.50.

Per il momento non è ancora chiaro il motivo del raptus di follia. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Desio, intervenuti in corso Italia per i rilievi. Entrambi i coniugi sarebbero cittadini italiani.

Spara alla moglie: si erano separati da poco

La coppia, che ha figli, era reduce da una separazione. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, a bordo di una Smart, stava inseguendo l'ex moglie che si trovava a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta, quando all'altezza di un incrocio è sceso dall'auto con una pistola in pugno ed ha fatto fuoco. Dopo avere sparato alla moglie il 57enne è risalito a bordo dell'auto e si è costituito nella caserma dei carabinieri di Seveso.