Ragazzo di 19 anni ucciso sotto casa a colpi di pistola

Lo hanno ucciso sotto casa, nella notte. Giampiero Carvone, 19enne di Brindisi, è stato ferito a colpi di arma da fuoco. I familiari hanno chiamato i soccorsi e il giovane è stato trasportato in condizioni disperate presso l'ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il padre aveva lanciato sulla sua pagina Facebook un appello alla donazione del sangue, ma per il figlio non c'è stato nulla da fare.

Omicidio a Brindisi: ucciso Giampiero Carvone di 19 anni

Giampiero Carvone è stato ferito in via Tevere, al rione Perrino, sotto al portone di casa. Sarebbero stati esplosi diversi colpi di una pistola calibro 7,65. Segni di colpi di arma da fuoco sono stati rilevati dagli esperti della Scientifica in due punti della carrozzeria - la parte bassa della portiera lato guidatore e poco sopra la ruota posteriore sinistra - e sul vetro di una Mercedes parcheggiata di fronte all'abitazione del ragazzo, dove è scattato l'agguato costato la vita al 19enne. Scheggiato anche il vetro del portone di ingresso del condominio.

La vittima aveva precedenti per furto. Sull'episodio indagano i poliziotti della Squadra Mobile di Brindisi al comando del vicequestore Rita Sverdigliozzi.

Omicidio a Brindisi: foto e video di Salvatore Barbarossa