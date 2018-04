Duplice omicidio a Caravaggio, fermati il fratello e la sorella di una delle vittime

Dopo ore di indagini serrate, due persone sono state fermate dai carabinieri e portate in caserma per il duplice omicidio di un uomo e una donna avvenuto in una sala slot a Caravaggio (Bergamo).

Omicidio Caravaggio, due persone fermate

Le due vittime, Carlo Novembrini e Maria Rosa Fortini, erano legate da una relazione da circa quattro anni e l'uomo, un ex sorvegliato speciale, legato al clan Madonia, aveva scontato anni al 41bis.

I due fermati sarebbero il fratello e la sorella dell'uomo ucciso. Sono stati bloccati dai carabinieri del comando di Bergamo nella zona di Treviglio e sono stati portati in caserma per essere interrogati. Il fermo è scattato a tarda sera.

La dinamica dell'omicidio

​Il duplice omicidio è avvenuto nella sala slot della catena Gold Cherry attorno alle 18:15 di mercoledì: il killer sarebbe arrivato nei pressi del complesso commerciale a bordo di un'utilitaria nella quale si trovava una donna. Sceso dall'auto, sarebbe entrato nella sala delle slot machine e a colpo sicuro avrebbe fatto fuoco contro la coppia. Pochi colpi, sparati con precisione, senza badare alle tante telecamere e senza colpire gli altri clienti della sala slot. Poi la fuga.