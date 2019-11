Spara e uccide una donna, poi si toglie la vita: tragedia a Cerignola

Presunto omicidio-suicidio a Cerignola, nel Foggiano, dove questa mattina un uomo di circa 70 anni, Francesco Ciuffreda, avrebbe esploso alcuni colpi di arma da fuoco nei confronti di una donna, morta sul colpo. Ferita anche una seconda donna: secondo le prime informazioni si tratterebbe della moglie del 70enne che ha sparato. La donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni per una ferita da arma da fuoco alla testa.

Sulla vicenda vige il più stretto riserbo. Sul luogo della tragedia gli uomini dell'Arma dei Carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

I militari sono stati allertati dal figlio della coppia (sopraggiunto sul posto dopo la tragedia); è stato lo stesso uomo ad accompagnare la madre in ospedale.