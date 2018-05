Uccisa in casa con tre coltellate alla gola, il marito si costituisce

Tragedia a Piacenza. Una donna di 52 anni, Elca Tereziu, è stata uccisa nel pomeriggio di domenica con almeno tre coltellate alla gola, nella cucina dell'appartamento dove viveva con il marito e i due figli in viale Dante. Ad ucciderla è stato proprio il marito, che si è costituito subito dopo, presentandosi in macchina alla caserma dei carabinieri di viale Beverora. Xhevdet Mehmeti, 57 anni, è stato posto in stato di fermo e poi interrogato tutta la notte dal pm Antonio Colonna, come ricostruisce Giampietro Bisaglia su IlPiacenza.

In casa al momento del delitto c'era il figlio 17enne della coppia, che è stato ascoltato a lungo insieme al fratello.

I due coniugi, di origine albanese, litigavano spesso. Diverse volte era stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, ma la donna non aveva mai voluto denunciare il marito. Non solo: pare che Elca Tereziu fosse già finita all'ospedale. C'era forse il sospetto dei maltrattamenti, ma lei avrebbe sempre negato con fermezza le violenze del marito, dicendo di essersi fatta male da sola accidentalmente, conclude Bisaglia.

Omicidio in viale Dante a Piacenza (Video di Luca Bonetti)

Polizia e carabinieri sono al lavoro per ricostuire l'esatta dinamica e il movente. Intanto l'appartamento è sotto sequestreo e nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sul corpo della donna.

