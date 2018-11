"Mia madre soffocata da un boccone", ma la polizia scopre la verità: arrestato il figlio

Ha chiamato i medici del 118, li ha fatti correre a casa perché sua madre si era strozzata con un boccone andato di traverso, ma quando i sanitari erano arrivati per la donna non c'era più niente da fare. Sembrava una tragica fatalità la morte naturale dell'85enne Elvira Marchioni, trovata cadavere nel suo apparamento in zona Pilastro a Bologna, ma le indagini hanno rivelato la verità: a uccidere la donna sarebbe stato proprio il figlio, che prima l'ha strangolata e poi ha chiamato i soccorsi.

Da quanto si apprende, gli investigatori della Mobile di Bologna avevano nutriti subito dei sospetti sulla versione contraddittoria del figlio della donna, il 58enne B.G., che è stato poi arrestato e ora deve rispondere dell'omicidio della madre.

Già i segni riscontrati sul collo della vittima avevano sollevato i primi dubbi. La tesi dell'incidente è stata sostenuta dall'uomo per 24 ore. Ieri, dopo un lungo interrogatorio da parte del magistrato Venturi della Procura della Repubblica di Bologna, il 58enne però è crollato e avrebbe ammesso il proprio coinvolgimento nel decesso della madre.

L'arrestato avrebbe raccontato di essere esasperato dalla situazione: viveva da solo con l'anziana madre, che da alcuni mesi era allettata, ed affidata esclusivamente alle sue cure. L'uomo usciva anche da un periodo difficoltoso a livello lavorativo, era disoccupato, senza amici nè familiari vicini.

Un altro dramma che forse si sarebbe potuto evitare. Se le difficoltà non fossero rimaste circoscritte tra 4 mura, come ha infine detto l'uomo, ammettendo: "Avrei dovuto chiedere aiuto".