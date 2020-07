Roma, omicidio di pieno giorno: 48enne freddato a colpi di pistola dal vicino di casa

Si è costituito il vicino di casa di Fabio Catapano, il 48enne ucciso questa mattina davanti al cancello del comprensorio dove viveva con la compagna e i figli. L'uomo, reo confesso del delitto si è presentato nella caserma dei carabinieri del Divino Amore poche ore dopo l'omicidio. "L'ho ucciso io" avrebbe detto ai militari, spiegando di aver agito per motivi passionali.

Un tradimento, però, subito dalla vittima e al quale gli investigatori al momento sembrano credere poco.

Fabio Catapano è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco poco fuori dalla sua abitazione in località Spregamore, in zona Castel di Leva, alle porte di Roma. Inutili i soccorsi, l'uomo è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della Stazione Divino Amore, del Nucleo Operativo di Pomezia e del Nucleo Investigativo di Frascati impegnati nei rilievi. Un omicidio in pieno giorno avvenuto poco dopo le 10:30 di oggi, venerdì 17 luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto apprende Romatoday la vittima sarebbe rimasta uccisa da una serie di proiettili: una vera e propria esecuzione a pochi metri dalla propria abitazione. Il corpo dell'uomo è rimasto sull'asfalto mentre i passanti hanno subito chiamato i soccorsi, purtroppo inutilmente.