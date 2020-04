Omicidio in pieno centro: ucciso un ragazzo di 27 anni

Un ragazzo di 27 anni, Francesco Palmieri, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola nella serata di mercoledì 1 aprile nella frazione Paravati di Mileto, in provincia di Vibo Valentia.

Il corpo senza vita del 27enne, vittima di un vero e proprio agguato, è stato trovato riverso in terra intorno alle 22.30, con diverse ferite da arma da fuoco. Inutile il trasporto in ospedale con l'ambulanza del 118, una volta arrivati al Pronto Soccorso di Vibo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Omicidio a Paravati di Mileto: ucciso Francesco Palmieri

Il delitto è avvenuto in pieno centro, nei pressi della Villa della Gioia. Il ragazzo faceva parte di una famiglia di agricoltori molto conosciuta nella zona, ma ancora non è chiaro chi potrebbe aver avuto un motivo per uccidere il 27enne. I carabinieri di Mileto e di Vibo Valentia, intervenuti sul posto, stanno cercando di fare luce sull'identità dell'assassino scavando anche nella vita privata della vittima.

