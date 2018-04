La figlia non risponde al telefono: i carabinieri la trovano morta in casa

Una donna di 46 anni di origini latinoamericane è stata ritrovata morta all'interno del suo appartamento a Genova in via Fillak. Come riporta Genova Today si è trattato di un omicidio.

Gli inquirenti accorsi sul posto averebbero trovato sul corpo della donna ferite compatibili con un'aggressione. A chiamare i soccorsi è stata la madre della donna, che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia e, preoccupata, ha telefonato al 112.

Donna trovata morta in casa a Genova

Sul posto oltre ai volontari delle pubbliche assistenze e all'automedica del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima, anche i carabinieri e la mortuaria.