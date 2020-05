Chi ha ucciso Gianfranco Melis? E' giallo fitto sull'omicidio di Genoni

Chi ha ucciso Gianfranco Melis? E perché? E' giallo fitto sulla morte del 36enne allevatore di Genoni, piccolissimo comune nel cuore della Sardegna. L'uomo è stato trovato senza vita dal padre domenica scorsa, nell'azienda agricola di famiglia situata in località Tramazzetta. A ucciderlo sono stati due colpi di fucile caricato a pallettoni.emlis è stato sorpreso nel capannone del suo ovile. Le ferite sono state fatali. Le indagini dei carabinieri di isili e Nuoro sotto la direzione della Procura della Repubblica di Cagliari sono in corso. L'unica certezza sarebbe che il killer conosceva le abitudini della vittima e sapeva che rimaneva in azienda fino a tardi per portare avanti lavori artigianali.

Il killer si sarebbe avvicinato a Melis alle spalle e l'avrebbe colpito da distanza molto ravvicinata. I rumori degli attrezzi in uso potrebbero avergli consentito di avvicinarsi furtivamente alle spalle di Melis e colpirlo da pochi metri di distanza. Per meglio definire la dinamica del delitto e le circostanze all’interno delle quali lo stesso è maturato, saranno sicuramente di estrema importanza le risultanze degli accertamenti tecnici svolti dal medico legale Roberto Demontis e dal Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari. Si indaga per far luce sul passato della vittima e ricostruire le sue ultime ore in vita. Si cercano eventuali legami con altri fatti di sangue avvenuti di recente nella zona. A Genoni, meno di mille abitanti, è il secondo omicidio in pochi mesi. Melis è ricordato in paese, scrive l'Unione Sarda, come "un ragazzo buono, una brava persona, che non dava fastidio a nessuno".