Trovata morta nel letto, il marito aveva in tasca un biglietto: "Sono l'assassino"

Vestiti macchiati di sangue e qualche ferita, in tasca un biglietto: "Sono io l'assassino". Ha confessato Robert Kerer, il marito di Monika Gruber, la 57enne trovata morta questa mattina nella sua casa di Bressanone. I figli non avevano più notizie di lei da diversi giorni così sono entrati in casa trovandola cadavere con il corpo segnato da diverse ferite.

Sul posto sono arrivati gli uomini della scientifica e i carabinieri, che hanno indirizzato le loro ricerche sul marito della donna che al momento del ritrovamento non era in casa e risultava irreperibile. I militari lo hanno individuato dopo alcune ore di intensa attività di ricerca nei pressi della stazione ferroviaria.

Fermato e condotto in caserma l'uomo è stato ascoltato dagli uomini dell'Arma per alcune ore, al termine delle quali è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

L'uomo si trova in questo momento nel carcere di Bolzano a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'omicidio risalirebbe a qualche giorno fa.