"Jessica sai che tvb": il bigliettino che incastra il killer della 19enne

Chi ha ucciso Jessica Faoro? E perché l'omicida ha usato così tanta foga verso il corpo della 19enne violato da decine di fendenti? Gli inquirenti che indagano sull'omicidio della 19enne accoltellata a morte mercoledì 7 febbraio in via Brioschi a Milano hanno messo nero su bianco quello che appare un chiaro movente sessuale.

"Ciao bimba sai che tvb. E ci tengo un casino a te!". È questo il contenuto di un bigliettino ritrovato sul comodino della camera da letto di Alessandro Garlaschi. Ed è uno tra gli elementi che, secondo il giudice per le indagini preliminari Anna Calabi, indicano il "chiaro interesse sessuale" del presunto killer verso la 19enne Jessica Valentina Faoro.

Il gip ha convalidato il fermo e disposto la misura cautelare in carcere per Garlaschi: l'ordinanza di custodia cautelare cita inoltre una relazione medico-legale da cui emerge che la ragazza sarebbe stata colpita con 40 fendenti. "Di un approccio di natura sessuale respinto dalla ragazza", scrive il gip Calabi tra le ipotesi alla base della violenza omicida.

Come ricostruisce Milano Today Garlaschi aveva tenuto comportamenti ambigui verso la 19enne. Fu la stessa Jessica a parlarne 6 giorni prima del delitto ai Carabinieri che la notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio erano intervenuti in via Brioschi rispondendo ad una chiamata della stessa diciannovenne che "aveva bisogno di ritirare i suoi effetti personali dalla casa di Garlaschi in cui viveva come ospite".

"La giovane - scrive il giudice - aveva riferito ai carabinieri di volere lasciare la casa sia perché quella sera mentre riposava il Garlaschi le aveva accarezzato il braccio spaventandola". Tutto da decifrare il rapporto che Garlaschi aveva con la moglie e che l'uomo aveva presentato a Jessica come la sorella.