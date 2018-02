Ragazza trovata morta accoltellata in un appartamento a Milano: fermato un 39enne

Omicidio a Milano dove in un appartamento ad appena 3 chilometri dal Duomo è stata rinvenuto nella mattinata di mercoledì 7 febbraio il corpo senza vita di Jessica Valentina Faoro una ragazzina di 19 anni.

Secondo quanto apprende l'Ansa ci sarebbe un rifiuto dietro l'omicidio: secondo una prima ricostruzione della polizia, la ragazza sarebbe stata aggredita da un uomo, Alessandro Garlaschi, un tramviere 39enne, che la stava ospitando nel suo appartamento.

L'uomo ha precedenti per stalking: Alessandro Garlaschi era stato denunciato nel 2014 da una collega di cui si era invaghito.

Fonti investigative riferiscono come Jessica Faoro sia stata uccisa con un coltello e come sulla scena del crimine ci siano diverse tracce di sangue. In questi momenti il medico legale sta facendo i rilievi all'interno dell'appartamento al secondo piano della scala 11 di un palazzo di dipendenti Atm. Presenti anche gli investigatori dell'ufficio prevenzione generale e della Squadra Mobile; segue il caso la pm Cristina Roveda

Omicidio a Milano, morta Jessica Valentina Faoro

Il corpo Jessica Valentina Faoro era esanime sul pavimento in un lago di sangue, con diverse ferite da arma da taglio sul corpo. Nello stesso appartamento di via Brioschi 93 vivono un uomo e una donna.

Omicidio a Milano, sospettato un tramviere di 39 anni

Proprio sulla coppia si sta concentrando l'attenzione degli investigatori. Secondo quanto appreso da MilanoToday da alcuni vicini di casa, la coppia che non ha figli, avrebbero litigato furiosamente durante la mattinata. E proprio sull'uomo, tranviere Atm, convergono le ipotesi più terribili. La moglie del 39enne è stata portata via in lacrime per essere interrogata dagli inquirenti.

"Ho fatto un guaio grosso", avrebbe detto l'uomo passando in portineria.

Secondo sempre quanto riporta Milano Today la coppia viene descritta come affiatata e Jessica Faoro sarebbe andata a vivere nell'appartamento da alcuni giorni lavorando come donna delle pulizie.

Via Brioschi a Milano è un indirizzo che porta alla mente un'altra tragedia, quella del 12 giugno 2016. In quell'episodio Giuseppe Pellicanò fece esplodere il terzo piano di una palazzina causando la morte della moglie e di due vicini di casa e ferendo gravemente le due figlie di 7 e 11 anni. Per aver provocato l'esplosione l'uomo è stato condannato all'ergastolo lo scorso giugno.