Uccide il papà con dieci coltellate: "Mi diceva sempre: trovati un lavoro"

Arrestato dalla polizia con l'accusa di omicidio volontario, ha raccontato il suo movente. Avrebbe detto di sentirsi "umiliato continuamente dai rimproveri del genitore" che, da tempo, gli faceva presente che la sua pensione non poteva più essere sufficiente a mantenere tutta la famiglia. Per questo, suo padre, Michele Campanella, ex finanziere in pensione di 71 anni, litigava spesso con lui. Per questo lui, Marco, il figlio di 36 anni, lo ha ucciso a coltellate tra il balcone e il salone della loro abitazione. E' successo a Legnano, nel milanese.

Marco, figlio adottivo della famiglia, è stato arrestato dalla polizia di Stato, dopo un lungo interrogatorio alla presenza del Pm di Busto Arsizio (Varese) Francesca Parola. L'uomo, scrive MilanoToday, studiava da anni e non aveva un lavoro. Laureato in Lingue solo un anno fa, stava studiando per essere ammesso alla facoltà di Scienze Politiche nonostante il padre gli avesse chiesto più volte di trovare un'occupazione.

Lunedì mattina hanno iniziato a litigare intorno alle 10. Poi il 36enne ha impugnato due diversi coltelli da cucina e si è scagliato contro il padre, che ha tentato di sottrarsi alle coltellate avvicinandosi al balcone. Lo ha colpito con circa dieci coltellate. Alla scena ha assistito un operaio al lavoro in un appartamento nella palazzina di fronte a quella dei Campanella: l'uomo ha immediatamente telefonato al 112 chiedendo aiuto.

Quando sul posto si sono precipitati i poliziotti e il personale dell'ambulanza, il 36enne si è barricato in casa. I vigili del fuoco hanno chiuso i rubinetti del gas a scopo precauzionale. Nel frattempo è rientrata la madre e moglie di assassino e vittima, che ha accusato un malore: il marito era morto e il figlio stava per essere arrestato.