Omicidio Sacchi, il Gip: "Da Anastasia dichiarazioni lacunose e inverosimili"

Le dichiarazioni rese da Anastasia Kylemnyk sull’omicidio del suo fidanzato Luca Sacchi sono "lacunose, inverosimili e in più punti scarsamente plausibili". Lo scrive il gip Costantino De Robbio in merito all’interrogatorio di garanzia avvenuto lo scorso 4 dicembre. Per il gip la ragazza è "soggetto interessato e non obbligato a rispondere dicendo la verità" e, per questo, non si giustifica una revoca della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, come chiesto dal difensore della giovane.

La 25enne è indagata per il tentato acquisto di un grosso quantitativo di droga nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del fidanzato, ucciso a Roma lo scorso ottobre. Anastasia aveva detto ai magistrati di non sapere che all'interno del suo zaino c'erano 70mila euro aggiungendo di essere estranea (insieme al suo fidanzato) al giro di droga. Secondo il giudice però le sue dichiarazioni "appaiono del tutto inidonee a scalfire il quadro indiziario e cautelare" che "resta grave".

Le indagini

Non è tutto. Il gip Costantino De Robbio, accogliendo la richiesta della Procura di Roma, ha emesso nelle scorse ore una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Armando De Propris, padre di Marcello, il ragazzo di 22 anni accusato di concorso in omicidio per aver fornito l'arma ai killer, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, già in carcere dal 25 ottobre scorso.

Armando De Propris, 46 anni, era stato già arrestato lo scorso 29 novembre quando in seguito alla perquisizione nella sua abitazione era stato trovato 1 chilo di droga. Per lui i Pm avevano già chiesto una misura cautelare per la detenzione dell'arma, che non è stata mai ritrovata e che però non era stata subito accolta dal gip motivando "una mancanza dei gravi indizi di colpevolezza". Ora la nuova decisione del Gip, scattata in seguito agli ultimi sviluppi investigativi.