"Non ho ucciso Lidia": Binda dall'ergastolo all'assoluzione, il delitto è irrisolto

Un giallo lungo 32 anni: la verità ancora lontana. I giudici della Corte d'assise d'appello di Milano hanno assolto "per non aver commesso il fatto" Stefano Binda, accusato e condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Lidia Macchi, violentata e uccisa con 29 coltellate nel 1987. La riapertura del processo è servita per ribaltare la sentenza iniziale. Binda torna subito in libertà.

"Abbiamo sempre atteso e aspettato per 32 anni sperando che prima o poi si sapesse la verità, Lidia non ce la restituisce nessuno e neppure questi anni senza di lei. Anche adesso vogliamo sapere la verità su quello che è accaduto quella sera, è una cosa che chiunque vorrebbe sapere" ha detto Stefania Macchi, sorella della vittima.

Omicidio Lidia Macchi: assolto Stefano Binda

"Sono un po' stordita, sono molto contenta e ora andiamo a casa, siamo stanchi" ha commentato Patrizia Esposito, difensore di Stefano Binda. Le motivazioni della decisione della prima sezione della Corte d'assise d'appello saranno rese note tra 90 giorni. Binda, presente in aula in una gabbia protetto dal vetro, è rimasto quasi immobile quando è stata pronunciata la sentenza: nessuna lacrima o frase rivolta ai presenti.

Binda si è sempre dichiarato innocente. "Non ho ucciso Lidia Macchi, non l'ho uccisa io, non so nulla di quella sera. Sono innocente" le parole pronunciate stamane davanti ai giudici che questa volta gli hanno creduto. "Non ho spedito la lettera", ha detto facendo riferimento alla poesia 'In morte di un'amica', inviata il giorno del funerale e considerata dall'accusa la prova regina contro l'imputato.

Tale elemento solo dopo anni si è rivelato centrale nell'inchiesta e aveva portato alla svolta e all'arresto di Binda. Affermazioni quelle di Binda che a fine giornata, dopo una lunga udienza e tre ore di camera di consiglio, diventano - insieme agli altri elementi presentati dalla difesa - verità processuale.

Ora, in attesa di eventuali ricorsi in Cassazione da parte di procura e parte civile, il 52enne ex compagno di liceo della vittima sta per lasciare il carcere di Busto Arsizio, dove era rinchiuso dal gennaio 2016 dopo l'ergastolo deciso dai giudici varesini di primo grado.

Lidia Macchi venne uccisa il 5 gennaio 1987: tutte le tappe

Era il 5 gennaio 1987. Varese, la 21enne Lidia Macchi andò con l’auto a trovare l’amica Paola Bonari all’ospedale di Cittiglio (Varese) dove rimase fino alle 20,15. Lì si perdono le sue tracce. Gli amici di Comunione e Liberazione (Cl), iniziarono subito le ricerche. Il 7 gennaio tre di loro trovarono il cadavere di Lidia accanto alla sua macchina in un bosco a 700 metri dall’ospedale. Aveva avuto un rapporto sessuale prima di morire, ma non è mai stato accertato se era stata violentata.

Proprio durante i funerali di Lidia, il 10 gennaio 1987, venne inviata ai genitori una lettera anonima intitolata “In morte un’amica”: sembrava ricostruire con un linguaggio mistico gli ultimi istanti di vita della ragazza.

La copia della lettera intitolata 'In morte di un'amica' che l'assassino di Lidia Macchi inviò alla famiglia della studentessa uccisa a coltellate quasi trent'anni fa a Cittiglio (Varese). ANSA

Si indagò su quattro sacerdoti e membri di Cl, senza esito. Le indagini coinvolsero altri conoscenti della vittima, ma non si arrivò mai a nulla. Fino al 2015. Un uomo di Brebbia (Varese), disoccupato,venne indagato. Si chiama Stefano Binda, ciellino, ed ex compagno di liceo di Lidia Macchi. Patrizia Bianchi, ciellina anche lei, si era presentata alla polizia dopo aver visto, durante il programma tv “Quarto Grado”, la lettera ricevuta il 10 gennaio 1987 dai genitori della sua amica Lidia.

Patrizia ha riconosciuto la grafia di Binda, di cui era innamorata, e consegnato alcune cartoline che lui aveva spedito negli anni ’80. Secondo una perizia la scrittura è uguale. Nel 2016 Stefano Binda venne arresttao. Secondo il gip l’autore della lettera è anche il killer: conoscerebbe troppi particolari che, in quei giorni del 1987, non erano stati ancora resi noti ai media. Binda, condannato in pimo grado per l'omicidio, è stato assolto in appello ieri.

Lidia Macchi, uccisa 32 anni fa