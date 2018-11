Manuela Bailo, l'autopsia rivela: "È stata sgozzata"

Manuela Bailo è stata uccisa con un taglio netto alla giugulare. E' stata sgozzata. Il dissanguamento è stato rapido. E' quanto emerge dall'autopsia sul corpo della giovane donna di Nave (Brescia) scomparsa la scorsa estate e poi ritrovata senza vita in una vasca agricola per liquami in provincia di Cremona: lì era stata sepolta da Fabrizio Pasini, l'uomo con cui aveva una relazione, unico indagato per il suo omicidio. Gli esiti dell'esame autoptico sono stati resi noti nelle ultime ore: sarebbe così confermata la versione dei primi accertamenti medico-legali, con un taglio netto alla gola. L'arma del delitto non è stata trovata. Non sarebbero stati mortali invece i traumi alla testa che sono stati riscontrati.

Pasini ha sempre negato di aver "tagliato la gola" a Manuela Bailo. Ha raccontato di aver ucciso Manuela Bailo senza volerlo, spingendola giù dalle scale dell'abitazione di sua madre nel corso di una lite. La polizia scientifica dopo i primi rilievi ha sin da subito portato le indagini in un'altra direzione.

A causa delle condizioni in cui è stato trovato il corpo ben 23 giorni dopo la notte dell'omicidio, avvenuto nella notte tra il 28 luglio e il 29 luglio, abbandonato in una vasca di liquami, non è stato possibile accertare con esattezza che ora Manuela Bailo abbia trovato la morte. La giovane sarebbe morta tra le 4 e le 6 del mattino del 29 luglio, nella casa di Via Allende di Ospitaletto dove abita la madre di Pasini: la donna non c'era, era in vacanza. Lì Bailo e Pasini arrivano poco prima delle 4. Alle 6 solo lui ne uscirà vivo.

Non sono terminate le indagini. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro e la Procura avrebbe formalmente chiesto alla Apple di poter recuperare i messaggi che Pasini potrebbe aver cancellato dal suo iPhone. E i referti dei Ris, attesi per questa settimana, potranno portare nuovi elementi utili.

La cascina abbandonata in cui è stato trovato il cadavere - Ansa