Aversa, omicidio al distributore di benzina: svelato "il giallo" della vittima

Le indagini proseguono nel massimo riserbo: è stata svelata l'identità del giovane freddato nella notte di venerdì nel parcheggio del distributore Agip di viale Europa, al confine tra Aversa e San Marcellino: è Nicola Picone, il 26enne soprannominato “o’ minorenne”.

I carabinieri del Nucleo investigativo di Caserta hanno trascorso la giornata di ieri a visionare i filmati delle telecamere di videosorveglianza di alcuni negozi della zona, alla ricerca di elementi utili per rintracciare l’autore dell'omicidio.

Chi è la vittima

Picone, ritenuto dagli inquirenti affiliato al clan dei Casalesi, fedelissimo del figlio del boss ‘Sandokan’ Carmine Schiavone, è stato freddato da 6 colpi di pistola che lo hanno raggiunto mentre era a bordo di una Fiat Punto. Le ferite al fianco e all’addome non gli hanno lasciato scampo.

Per alcune ore c'è stato un "giallo" sull'identità della vittima. Infatti il 26enne originario di Teverola, ma residente ad Aversa, è stato trovato privo di vita in una vettura in uso ad un 20enne di Napoli, tanto che in un primo momento si era pensato fosse la vittima. Dai controlli effettuati dai carabinieri è emerso che Picone gestisse un’agenzia di noleggio auto, proprio per questo era alla guida della Fiat al cui interno erano presenti documenti di un’altra persona. Leggi su CasertaNews