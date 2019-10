Strage familiare a Orta Nova: uomo uccide moglie e figlie minorenni, poi si suicida

Spara alla moglie e alle figlie e poi si toglie la vita. Tragedia nella notte a Orta Nova, piccolo comune in provincia di Foggia, dove un agente di polizia penitenziaria di 53 anni, Ciro Curcelli, ha ucciso la compagna di 54 anni e le due figlie minorenni, di 13 e 17 anni per poi suicidarsi.

Tragedia a Orta Nova (Foggia): la dinamica

Secondo una primissima ricostruzione, dopo la mezzanotte l'uomo avrebbe chiamato i carabinieri - che indagano sull'accaduto - ai quali avrebbe riferito che stava compiendo la strage. Poi ha aperto il fuoco nei confronti della moglie, Teresa Santolupo, di 54 anni, e delle due figlie, Miriana e Valentina, tutte morte sul colpo.

L'omicida morto in ospedale

L'uomo ha quindi tentato di togliersi la vita con la stessa arma da fuoco ed è deceduto in un secondo momento agli Ospedali Riuniti di Foggia, dove nel frattempo era stato trasportato a bordo di un'ambulanza del 118.

La vicina: "Abbiamo sentito le urla e ci siamo svegliati"

"Abbiamo sentito le urle verso le cinque e ci siamo alzati" racconta una vicina di casa a FoggiaToday. La famiglia Curcelli? "Erano abbastanza tranquilli, le figlie, la moglie, lui di meno. Una famiglia normale, lei era casalinga, ci vedevamo al mercato: 'come va, come non va'. Erano abbastanza riservate come persone, quello sì".

La testimonianza della vicina di casa: video

(Servizio video di Roberto D'Agostino, FoggiaToday)