Padre e figlio uccisi a fucilate in campagna

Tragico fatto di sangue nel cuore della Calabria. Padre e figlio sono stati uccisi a Pallagorio, in provincia di Crotone. Il duplice omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. I due uomini, secondo le prime informazioni, sarebbero stati uccisi a colpi di fucile, mentre erano in campagna.

Uccisi Francesco e Saverio Raffa a Pallagorio

Francesco Raffa aveva 59 anni, il figlio Saverio Raffa ne aveva 33: non hanno avuto scampo. Sono stati freddati nelle campagne, in località Furci, quando mancava poco al tramonto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Cirò Marina che, con la squadra Rilievi Tecnici del Reparto operativo del Comando provinciale dell'Arma di Crotone. In base alle informazioni riportate dai media locali, i due non avevano alcun tipo di contatto con la criminalità organizzata.

Le indagini proseguono nel massimo riserbo

Lavoratori, allevatori di bovini che si occupavano anche di taglio e vendita di legname, erano originari di Pallagorio ma residenti a San Nicola dell'Alto. La dinamica del duplice omicidio è ancora incerta. Lasciata la loro azienda agricola, padre e figlio, a bordo di un fuoristrada Suzuki mentre stavano percorrendo la strada provinciale diretti verso casa, all'altezza di un curva, sarebbero stati raggiunti dai letali colpi di arma da fuoco. Le indagini proseguono nel massimo riserbo.