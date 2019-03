Pamela, parla il supertestimone: "Oseghale ebbe un rapporto con lei, poi l'accoltellò"

"Desmond Lucky se ne andò, Oseghale tentò di rianimarla con acqua sulla faccia per farla riprendere, lei si riprese. Oseghale l'ha spogliata, era sveglia" ma aveva "gli occhi girati all'insù" e "hanno avuto un rapporto sessuale completo". Poi la "ragazza voleva andare via a casa a Roma perché aveva il treno, disse che se no l'avrebbe denunciato. Ebbero una colluttazione, si sono spinti, Oseghale le diede una coltellata all'altezza del fegato e dopo una prima coltellata Pamela cadde a terra". Lo afferma il pentito Vincenzo Marino, ascoltato come supertestimone dell'accusa nella seconda udienza del processo davanti alla Corte di Assise di Macerata per la morte di Pamela Mastropietro raccontando le confidenze raccolte in carcere da Oseghale, quando ad Ascoli furono detenuti insieme per un breve periodo.

Oseghale "mi disse che la ragazza arrivò a Macerata, ai giardini Diaz, e gli chiese un po' di eroina". Lui gli rispose che aveva "solo erba" ma che avrebbe potuto" farla arrivare. Oseghale a quel punto chiamò un suo connazionale Desmond Lucky e in attesa della droga" la ragazza pagò il nigeriano "con una collanina che le aveva regalato la madre".

"Volevano un rapporto a tre", poi l'omicidio

Stando a quanto riferito da Marino, dopo aver comprato una siringa Oseghale e Desmond Lucky portarono la ragazza a casa con l'intenzione di consumare un rapporto a tre. "Desmond Lucky e Oseghale volevano stare con la ragazza", racconta ancora il pentito, ma Pamela rifiutò le avances. "Oseghale mi raccontò che la ragazza si era fatta di roba, Desmond si avvicinò per approcciarla e la ragazza lo respinse, Desmond Lucky gli diede uno schiaffo e la ragazza cadde a terra e svenne. Poi Desmond Lucky se ne andò". A quel punto, dopo aver abusato di lei, Oseghale le avrebbe sferrato una coltellata.

"Oseghale iniziò a farla a pezzi ma Pamela era ancora viva"

Un racconto agghiacciante, quello fatto dal pentito. Dopo aver accoltellato Pamela, Oseghale andò ai giardini Diaz per chiedere aiuto a un connazionale poi "tornò a casa" e "convinto che la ragazza fosse morta la squartò iniziando dal piede. La ragazza iniziò a muoversi e lamentarsi e gli diede una seconda coltellata".

Dopo averla fatta a pezzi, racconta ancora Marino, Oseghale avrebbe lavato il corpo "con la varechina perché così non si sarebbe saputo se era morta di overdose o assassinata". "Disse che aveva un sacco in frigo dove mettere i pezzi, ma che non ci andavano e che l'ha dovuta tagliare e l'ha messa in due valigie", continua il pentito. A quel punto, il presunto omicida chiamò un taxi, ma mentre era in auto "la moglie lo chiamava ed è andato nel panico". Quanto alla presenza di eventuali complici, il pentito ha affermato che Oseghale "non fece il nome di nessuno", però "mi disse che era uno dei referenti dei nigeriani a Macerata, al livello sia di prostituzione che di stupefacenti".