Notte di sangue a Perugia: 35enne ucciso a coltellate in strada

Notte di sangue in provincia di Perugia dove un 35enne è stato ucciso a coltellate a Fontivegge. L'uomo, un tunisino, è stato soccorso ma per lui si è subito capito che non c'era nulla da fare.

Come ricostruisce Perugia Today a lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti che hanno assistito all'accoltellamento avvenuto intorno alla mezzanotte. All'arrivo della polizia, il nordafricano era in condizione disperate. I poliziotti e il 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nella notte sono arrivati sul posto anche gli agenti della polizia scientifica, il medico legale e il magistrato di turno per i rilievi del caso. Nel frattempo gli investigatori della polizia hanno dato vita ad una vera e propria caccia all'uomo.

Il 35enne era un volto noto per le forze dell'ordine di Perugia: regolare sul territorio italiano per motivi familiari - è sposato con una italiana -, era stato arrestato più volte dagli agenti della Questura.