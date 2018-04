Uccide il vicino a coltellate per una lite condominiale

Per motivi legati ad una lite condominiale, un uomo di 60 anni originario di Foggia è stato ucciso a coltellate da un 40enne. Il grave fatto di sangue si è verificato in una traversa Via del Circuito, a Pescara. L'omicida vive al primo piano dello stabile insieme alla madre e sembra che soffrisse di disturbi psichici. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica Valentina Di Stefano.

L'autore del delitto si è costituito

Si è costituito ai Carabinieri Roberto Mucciante, 40 anni, l'uomo che questa mattina ha ucciso a coltellate Salvatore Russo, 60 anni, muratore, originario di Apricena (Foggia) al termine di una violenta lite condominiale scoppiata in un garage di una palazzina residenziale in una traversa di Viale del Circuito a Pescara. Non ancora chiare le ragioni della lite, sulle quali stanno indagando Polizia e Carabinieri. Le indagini sono coordinate dal Pm Valentina D'Agostino.

