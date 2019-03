Uccise la compagna in preda a una 'tempesta emotiva': pena dimezzata

Pena dimezzata per Michele Castaldo, il 57enne che nel 2016 uccise la compagna Olga Matei. L'uomo avrebbe agito in preda ad una 'tempesta emotiva e passionale' determinata dalla gelosia. Questa è la circostanza principale che ha influito sulla decisione della Corte di appello di Bologna, che lo scorso novembre ha dimezzato la pena nei confronti dell'operaio 57enne di origine campana, reo confesso, che il 5 ottobre del 2016, a Riccione, nel Riminese, strangolò la donna con cui aveva una relazione da un mese.

Omicidio di Riccione, pena ridotta per Michele Castaldo

In primo grado, Castaldo era stato condannato a 30 anni per omicidio aggravato dai motivi abietti e futili (ergastolo ridotto per rito abbreviato). Lo scorso novembre, il pg Paolo Giovagnoli, davanti alla Corte di assise di appello di Bologna, aveva chiesto conferma della sentenza, tuttavia i giudici avevano ridotto la pena a 16 anni (24 anni, ridotti di un terzo sempre per il rito abbreviato), concedendo le attenuanti generiche.

Omicidio in preda ad una ''tempesta emotiva''

Nella sentenza depositata si spiega che la decisione deriva, in primo luogo, dalla valutazione positiva determinata dalla confessione di Castaldo. Inoltre, la gelosia provata dall'imputato, sentimento "certamente immotivato e inidoneo a inficiare la sua capacità di autodeterminazione", "a causa delle poco felici esperienze di vita" del 57enne, secondo la perizia psichiatrica determinò una "soverchiante tempesta emotiva e passionale", considerata "idonea" a influire sulla misura della responsabilità penale.­