Dà appuntamento alla ex in strada poi le spara cinque volte

Uccide la ex fidanzata sparandole cinque colpi di pistola poi chiama la Polizia. È accaduto ieri sera in strada in via della stazione di Pavona, a Roma. L'uomo, romeno di 36 anni, è stato arrestato dagli agenti della polizia del commissariato Esposizione con l'accusa di omicidio. La vittima, anche lei romena, aveva 23 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo venerdì sera aveva dato appuntamento alla sua ex in strada. La giovane è arrivata accompagnata da quattro persone che poi sono andate via. Sembra che tra i due sia scoppiata una discussione, forse per motivi di gelosia. A quel punto il 36enne avrebbe estratto la pistola, che non era detenuta regolarmente, e le avrebbe sparato cinque colpi.

A quel punto il 36enne ha chiamato il 112: "Gli ho sparato, sono armato". Arrivata sul posto la Polizia ha trovato la giovane morta in strada. L'uomo è stato rintracciato dopo una breve ricerca e arrestato con l'accusa di "omicidio". Ora è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Ritrovata anche l'arma utilizzata per l'omicidio.