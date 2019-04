Uccide l'ex e ferisce gravemente il nuovo compagno, poi ore di fuga: si è costituito

Si è conclusa a tarda sera la caccia all'uomo nel nord della Sardegna. Un uomo ha ucciso l'ex compagna e ha ferito il compagno di lei, poi si è dato alla fuga. I carabinieri e la polizia per ore hanno dato la caccia a Ettore Sini, 49 anni, un agente di Polizia Penitenziaria di Bono, nel sassarese, in servizio al carcere di Badu e Carros, ritenuto l'autore dell'omicidio di Romina Meloni, 49enne di Ozieri, comune in provincia di Sassari, e del ferimento di Gabriele Fois, nuovo compagno della donna, avvenuto domenica pomeriggio intorno alle 16,45 in via Napoli a Nuoro.

Omicidio Nuoro, uccide ex compagna e ferisce gravemente nuovo campagno

L'uomo, armato, era fuggito a bordo di una Panda Rossa. Sono state attivate le ricerche nelle province di Nuoro e di Sassari. L'uomo si è costituito poi in serata ai carabinieri a Sassari. Sembra che fosse in stato confusionale, scrive la Nuova Sardegna. Fois è ricoverato in rianimazione all'ospedale San Francesco di Nuoro.