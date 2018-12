Spara e uccide il fratello della fidanzata

Troppo gravi le ferite riportate, un giovane di 22 anni è morto dopo essere stato colpito da colpi d'arma da fuoco nella tarda serata di ieri in zona Costa Fenicia a Scoglitti, nel ragusano. La vittima è Julian Anaechiae, di nazionalità rumena.

Per l'omicidio è stato fermato un ragazzo di Vittoria, V.V., 27 anni, fidanzato con la sorella della vittima: nella notte si è costituito lui stesso presso una stazione dei carabinieri. Sembra che alla base dell'omicidio ci sia una lite scoppiata tra la vittima e il suo assassino, proprio per la relazione tra la sorella del rumeno e il vittoriese che la vittima non approvava.

Poco prima della tragedia la vittima e un amico si erano recati in casa del 27enne: lì sarebbe iniziata una accesa discussione poi sfociata nell'omicidio. L'inchiesta è coordinata dal pm di turno, Gaetano Scollo. Il presunto omicida è stato interrogato per tutta la notte.