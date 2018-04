Uomo trovato morto in garage con un taglio alla gola, fermato il vicino di casa

Ha un nome e un volto il presunto killer di Michelangelo Redaelli, il 54enne trovato morto la sera del 23 dicembre nel garage di casa sua a Solaro, nel Milanese. L'uomo, un 59enne, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Milano.

La vittima - che viveva da sola in un appartamento di via Parini - era stata uccisa con due fendenti alla gola e a dare l'allarme erano stati alcuni conoscenti che lo aspettavano per un appuntamento. I militari di Desio, dopo aver ricevuto le segnalazioni degli amici del 54enne, erano andati a casa sua e nel box condominiale avevano fatto la tragica scoperta.

In manette - in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Monza - è finito l'ex vicino di casa di Redaelli, che intanto aveva cambiato abitazione. Alla base dell'omicidio, stando alle indagini, ci sarebbero state proprio alcune liti condominiali tra killer e vittima.

Decisivo per incastrare il muratore sono state alcune tracce biologiche che lui stesso aveva lasciato sul corpo del 54enne e sul luogo dell'omicidio.

La notizia su MilanoToday