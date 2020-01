Figlio uccide la madre con un colpo di fucile, poi si suicida

Due corpi senza vita: vani tutti i soccorsi. Tragedia familiare questa mattina, lunedì, in un'abitazione di Carcare, in provincia di Savona. Un uomo di 71 anni, per cause ancora da accertare, ha ucciso l'anziana madre di 95 anni, gravemente malata, probabilmente con un colpo di fucile, e poi si è sparato, togliendosi la vita. A lanciare l'allarme è stato un vicino, che ha sentito gli spari provenire dall'appartamento.

Carcare (Savona): uccide la madre poi si suicida

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziana donna e del figlio. Secondo i primi accertamenti, sul corpo della madre e del figlio sarebbero state rinvenute due singole ferite da arma da fuoco. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione, che stanno cercando di ricostruire le cause e l'esatta dinamica del dramma.