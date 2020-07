Omicidio-suicidio, uccide la moglie e si toglie la vita

Marito e moglie sono stati trovati morti in casa ad Aprilia (Latina) e dalle prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Latina intervenuti stamattina dopo aver ricevuto una segnalazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da una prima ricostruzione, l'uomo di 48 anni nella notte, intorno alle 3, avrebbe ucciso la moglie di 45 anni per poi togliersi la vita con la stessa arma da fuoco nella loro casa nella zona di Fossignano, una villetta in via Chiascio. Indagini in corso.