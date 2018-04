Scrive "mi dispiace" sul pavimento, poi la strage: tragedia di Pasquetta in casa

I cadaveri di una coppia di ex soldati americani della base Usa di Vicenza sono stati ritrovati nel pomeriggio di Pasquetta, lunedì 2 aprile, in un'abitazione in via Nicoletti a Pozzoleone, nel vicentino.

Le vittime sono Joel Bradley Kinser, 44 anni, e sua moglie Leila Gakhirovan Kinser, 40 anni. A dare l'allarme è stato il parroco del comando americano, allarmato dalle mancate risposte alle sue chiamate. Il sacerdote era molto vicino al 44enne, che, come scrive VicenzaToday, pare soffrisse di depressione, tanto da essere stato congedato e assunto come impiegato.

Poi intorno alle 15.30 di lunedì i carabinieri della Setaf, con i militari della compagnia di Thiene e del nucleo investigativo di Vicenza, insieme al Suem 118, si sono recati sul posto e hanno scoperto i cadaveri.

L'uomo è stato trovato in una pozza di sangue in bagno, con ferite di arma da taglio; la moglie inevce era sul letto, senza segni evidenti di ferite. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe strangolato la moglie per poi togliersi la vita.

Sul pavimento della villetta di via Nicoletti, Joel Bradley Kinser avrebbe tracciato con il proprio sangue la scritta "I'm sorry", poco prima di spirare.

La notizia su VicenzaToday