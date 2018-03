Uccide la madre con un colpo di pistola poi si suicida: in una lettera le scuse

Un uomo di 77 anni malato di cancro ha ucciso con un colpo di pistola la madre di 101 anni e con la stessa arma si è tolto la vita. E' accaduto stamattina a Rivoli, nei pressi di Torino.

Come appreso da Torino Today prima di compiere il gesto, l'uomo ha chiamato il 112 dando l'allarme. Ha lasciato una lettera in cui parla di un tumore al pancreas e si scusa del gesto. L'arma, legalmente detenuta in casa, aveva documentazione regolarizzata al commissariato nel 2015. Le forze dell'ordine, avvisato il Pm, sono ora in attesa del medico legale.

A coordinare le indagini, sulla tragedia avvenuta domenica 11 marzo 2018, in via Vajont 64 a Rivoli, il pm di Torino, Enzo Buccarelli