Donna uccisa con alcune coltellate alla gola: il marito confessa

Orrore a Trepuzzi in provincia di Lecce, dove una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione al primo piano di una palazzina, uccisa con un fendente. E' stato usato un oggetto tagliente, forse un coltello, che ha trafitto la gola.

Come riporta Lecceprima la vittima è la 57enne Teresa Russo. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Profondo il taglio, troppo il sangue perso.