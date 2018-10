Trans uccisa con una penna-pistola: il video che incastra il killer

Sono queste le immagini che inchiodano l'omicida della transessuale peruviana trovata morta all'alba del 4 febbraio da una sua coinquilina nel loro appartamento di via Friuli 29, a Cinisello Balsamo (Milano). Era stata disposta l'autopsia perché in apparenza non c'erano segni di violenza.

Otto mesi dopo, i militari del Nucleo operativo della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Monza nei confronti di un 42enne italiano. L'uomo, un netturbino dell'Amsa, è stato incastrato dalle immagini delle telecamere che hanno inquadrato dal sua auto lungo viale Fulvio Testi, dove la vittima si prostituiva.

L'arrestato è accusato di omicidio volontario aggravato: avrebbe sparato con una penna pistola sul petto della trans peruviana, uccidendola. Il cadavere poi era stato rinvenuto dalla coinquilina, un'altra transessuale sudamericana di 45 anni.

Il 42enne in manette era già in carcere dal 5 febbraio: era stato protagonista di una rapina la sera del 4 febbraio stesso, quando con un complice aveva aveva provato a rapinare un ristorante di sushi a Segrate. Alla fine aveva sparato ma era stato accoltella alla schiena da uno dei dipendenti del locale.