Donna uccisa e fatta a pezzi, svolta nelle indagini: due fermati

Potrebbero ad essere a una svolta le indagini sull'omicidio di Khadija Bencheikh, la donna trovata morta il 30 dicembre scorso in un campo di ulivi a Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona. Nella serata di ieri, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani come L'Arena e Corriere del Veneto, il pubblico ministero Giovanni Pietro Pascucci che coordina le indagini, avrebbe emesso un provvedimento di fermo nei confronti di due cittadini albanesi.

Sarebbero entrambi accusati di "omicidio volontatio e occultamento di cadavere", ma per il momento si attende ancora la convalida delll'arresto da parte del gip. I carabinieri che hanno confermato l'indiscrezione, precisano che sono comunque in corso ulteriori approfondimenti delle indagini, in attesa dell'udienza di convalida.

La donna, ritrovata morta e fatta a pezzi con una sega circolare la sera del 30 dicembre presso un campo di Valeggio sul Mincio in località Corte Gardoni, viveva in Italia da vent'anni. Era divorziata dall'ex marito da ben nove anni e conviveva da circa un anno in zona Stadio nei pressi di un condominio in piazzale Olimpia con Adinay, un uomo di nazionalità albanese, il quale non è mai stato iscritto nel registro degli indagati. Un fratello di lei vive invece a Brescia e, pare, non sapesse della relazione con il compagno albanese.

Khadija lavorava in Borgo Roma e la sera del 29 dicembre, presumibilmente il giorno in cui è stata uccisa, si era presentata regolarmente sul posto di lavoro, da dove era stata vista andarsene intorno alle 19. Poi di lei si perdono le tracce, fino al macabro ritrovamento del suo corpo smembrato in una decina di parti, la sera successiva all'interno del recinto di un cavallo a Corte Gardoni.

La notizia su VeronaSera