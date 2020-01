Donna morta in casa: il cadavere trovato dal marito

Il corpo senza vita di una donna di 41 anni è stato trovato oggi, venerdì 24 gennaio, in un'abitazione di Valenza, in provincia di Alessandria. A quanto si apprende,a rinvenire il cadavere a terra, sarebbe stato il marito. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla dei sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatare il decesso.

Da un primo esame, la donna presenterebbe ferite alla testa riconducibili a una causa violenta. Sul posto, i carabinieri di Valenza e del reparto operativo di Alessandria, il medico legale per i rilievi del caso che sono effettuati dai militari della Scientifica del Nucleo investigativo di Alessandria.