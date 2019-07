Omicidio Varani, definitiva la condanna a 30 anni per Manuel Foffo

Confermata in Cassazione la condanna di Manuel Foffo a 30 anni di reclusione per l'omicidio di Luca Varani.

L'imputato, l'unico rimasto dopo il suicidio in cella di Marco Prato, è stato condannato dai giudici della Suprema Corte anche al pagamento delle spese processuali, 7.200 euro per i genitori di Luca Varani e 6mila per Marta Gaia Sebastiani, allora fidanzata della vittima.

I giudici della suprema corte hanno confermato quindi la sentenza pronunciata l'11 luglio scorso dai giudici della corte d'assise d'appello.

L'omicidio di Luca Varani

Varani fu ucciso il 4 marzo 2016, quando aveva 23 anni. Fu massacrato a colpi di martello e torturato con coltellate. Insieme a Foffo c'era il suo amico Marco Prato, che si è tolto la vita in carcere prima dell'inizio del processo di primo grado.

Omicidio Varani, il padre di Luca: "Voglio l'ergastolo"

"È il minimo per chi ha ammazzato mio figlio" ha detto Giuseppe Varani, padre di Luca, dopo la sentenza.