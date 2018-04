Samsul, il cameriere 23enne ammazzato per un cellulare mentre tornava a casa dal lavoro

Si chiamava Samsul Haque Swapan il ragazzo ucciso a Milano nel corso di una rapina la notte scorsa. Originario di Dacca, aveva 23 anni e lavorava come cameriere. Aveva appena staccato e stava tornando a casa, dopo aver telefonato alla moglie in Bangladesh, quando sulla sua strada ha incontrato Abderahim Anass e Saad Otmani, i due marocchini - irregolari e già con precedenti - che con le loro rapine in cinque ore hanno seminato una scia di morte e sangue tra Cinisello e Milano. I due lo hanno accoltellato al petto in via Settembrini, gli hanno preso il cellulare e sono fuggiti.

Scrive MilanoToday:

Soldi nelle sue tasche i malviventi non ne hanno trovati, perché Samsul tutto ciò che guadagnava nell'elegante bar del centro città lo conservava e lo spediva in Bangladesh a sua moglie, che un giorno avrebbe voluto far venire proprio sotto la Madonnina. E di sacrifici per coronare questo sogno il 23enne ne aveva fatti eccome: il trasferimento da giovane in Inghilterra, l'arrivo a Milano quattro anni fa e i primi mesi al lavoro in un McDonald's prima dell'arrivo al bar Dante, una famiglia per lui

I due killer sono stati fermati poi al McDonald's della Stazione Centrale, mentre facevano colazione. Poco prima avevano rapinato un uomo a Cinisello, ne avevano accoltellato - e quasi ammazzato - un altro poco lontano e avevano ferito una studentessa inglese di ventuno anni, sempre per pochi euro e un cellulare. Quello stesso cellulare per cui Samsul è stato ammazzato.

La notizia su MilanoToday