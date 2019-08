Migranti, dalla Open Arms stanno sbarcando a nuoto

Mentre il governo è riunito nell'affrontare la sua crisi più difficile, a Lampedusa lo stallo della vicenda Open Arms ha prodotto una situazione davvero ingestibile. I migranti a bordo della nave della ong spagnola si stanno infatti gettando in mare per raggiungere il porto dell'isola a nuoto.

Oltre una decina di naufraghi si sono infatti gettati in mare dalla nave: dopo un primo infruttuoso tentativo operato nei giorni scorsi infatti oggi alcuni migranti recuperati dalla Guardia costiera sono stati portati al molo Favaloro.

🔴🔴#ULTIMAHORA 🔴🔴

Se siguen lanzando más personas al agua de manera desesperada. Nuestros socorristas, barca de rescate, guardacostas y guardia di finanza rescatan e intentan controlar la situación.

A bordo la situación está al límite pic.twitter.com/h8530CvmIU — Open Arms (@openarms_fund) August 20, 2019

Da giorni la Open Arms con a bordo 107 persone e 19 volontari è alla fonda a circa 800 metri dalle coste di Lampedusa, ma il porto continua ad essere chiuso, in un braccio di ferro estenuante che dura ormai da diciannove giorni.

La Spagna che aveva offerto alla ong la possibilità di attraccare nel porto di Algeciras, giudicato però da Open Arms troppo lontano, ha proposto quindi lo sbarco in quello di Mahon, sull’isola di Minorca, nelle Baleari.

Nella serata di lunedì 19 agosto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, aveva offerto le navi della Guardia Costiera per portare nel porto iberico tutti i migranti che sono a bordo della Open Arms. Ad una condizione: che la Spagna faccia prima, a sua volta, un passo in avanti e tolga immediatamente la sua bandiera dalla nave della Ong.

"Ci siamo messi a disposizione con la Guardia Costiera per accompagnare la Open Arms in Spagna, per offrire supporto tecnico e per trasportare parte dei migranti a bordo di una nostra imbarcazione per il viaggio - ha sottolineato il ministro - ma la Ong ha incredibilmente rifiutato, con un atteggiamento che fa sospettare ci sia malafede da parte loro".

Migranti, lettera di minacce al sindaco di Lampedusa