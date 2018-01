Strage sul lavoro a Milano, i tre operai stroncati da esalazioni di azoto

Intossicazione da azoto. E' questa la causa della morte dei tre operai della Lamina spa di Milano rimasti uccisi ieri pomeriggio mentre si trovavano all’interno del forno sotterraneo dello stabilimento di via Rho. E’ stato accertato dalle indagini condotte da carabinieri, vigili del fuoco e tecnici dell’Ast e coordinate dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Gaetano Ruta. Al momento della tragedia i tre si trovavano in un forno utilizzato per la fusioni di metalli come acciaio e titanio.

Operai morti a Milano, la dinamica della tragedia

Maggiori dettagli sulle cause dei decessi arriveranno dalle autopsie sui corpi delle vittime già disposte dalla Procura e previste nei prossimi giorni. Nel fosso che ospita il forno sono scesi prima in due, poi un terzo. Secondo una prima ricostruzione, i primi due operai scesi nella vasca del forno sotterraneo si sono sentiti male e hanno perso i sensi proprio per l’elevata presenza di azoto.

Una volta caduti a terra, per loro non c’è stato più nulla da fare perché l’azoto è un gas più pesante dell’ossigeno e perciò si è depositato nella parte più bassa della struttura. Lo stesso gas è stato poi letale per i due colleghi che li hanno raggiunti nel forno nel tentativo di aiutarli. Nella strage hanno trovato la morte Marco Santamaria, 42 anni, Giuseppe Setzu, di 48, e Arrigo Barbieri di 57 anni.

Fascicolo per omicidio colposo

Sulla morte dei tre operai la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Tra gli aspetti ancora da chiarire, eventuali malfunzionamenti del sistema di sicurezza e dell’allarme del forno che avrebbe dovuto scattare segnalando la fuoriuscita del gas. Inquirenti e investigatori dovranno anche verificare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza, a partire dall’obbligo per gli operai di indossare maschere protettive.