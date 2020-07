Incidente sul lavoro, precipitano dall'ottavo piano: morti due operai

Incidente sul lavoro oggi a Roma: due operai sono morti dopo essere precipitati da un'altezza di oltre venti metri. Le vittime avevano 29 e 53 anni. E' successo in piazza Lodovico Cerva, nella zona di Vigna Murata nel IX Municipio Eur. Polizia e operatori del 118 sono intervenuti poco dopo le 10.30 in un'area dove erano in corso dei lavori.

Secondo una prima ricostruzione, i due operai a lavoro in un cantiere edile stavano tagliando una trave di cemento quando, per cause ancora in via di accertamento, sono caduti dall'ottavo piano della struttura, precipitando da un'altezza di oltre venti metri. Per i due operai, entrambi romani, non c'è stato nulla da fare.

Allertati i soccorritori, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e gli agenti del Commissariato Esposizione di polizia, oltre ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Complicate le operazioni di intervento, a causa della trave che ha rallentato il lavoro dei soccorritori.

Sul posto per effettuare i rilievi del caso sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica, in attesa dell'arrivo del magistrato di turno per l'avvio delle complesse operazioni di messa in sicurezza dell'area. Constatato il decesso dei due, le salme degli operai sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria.

I soccorritori sul luogo della tragedia