"Cercasi operai disperatamente": nelle fabbriche manca il personale specializzato

Aziende che cercano operai specializzati senza trovarli. Sembra un paradosso e invece, nell'Italia ancora alle prese con la crisi, è una realtà.

A Padova, una storica azienda trattori ha cercato per mesi nuovi dipendenti, invano. Problema simile anche a Reggio Emilia, dove un'importante ditta del settore moda fatica a trovare operai specializzati, mentre c'è anche un'azienda di meccanica che deve fare i conti con la mancanza di figure professionali.

Gli operai specializzati italiani "non hanno voglia di lavorare", per questo non si trovano più, dice amaramente uno dei dipendenti, intervistato dai microfoni di Mattino Cinque. In studio prosegue il dibattito.