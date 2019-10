Operaio di 33 anni muore sul lavoro: è la terza vittima in pochi giorni nella zona

Un operaio di 33 anni è morto questa mattina nel cuneese, dopo essere rimasto schiacciato da un braccio meccanico nella ditta dove lavorava, la Merlo di San Defendente di Cervasca, specializzata nella produzione di sollevatori a braccio telescopico. È il terzo incidente mortale sul lavoro avvenuto nell'arco di poco più di dieci giorni nella provincia.

Andrea Barale, 33 anni, residente a Boves, stava controllando il macchinario insieme a un collega per il collaudo quando è rimasto colpito. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno liberato Barale dal peso del braccio meccanico che lo schiacciava e i soccorritori del 118 lo hanno poi trasportato d'urgenza al Santa Croce di Cuneo, ma il giovane è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Carabinieri e ispettori dello Spresal di Cuneo indagano su quanto accaduto per chiarire la dinamica dell'incidente e le responsabilità. In una nota, la famiglia Merlo e l'azienda hanno espresso "il loro profondo dolore per l'accaduto e la vicinanza ai familiari" e hanno annunciato che oggi lo stabilimento resterà chiuso in segno di lutto.