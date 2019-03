Policoro, operaio forestale muore travolto da un albero

Tragedia sul lavoro a Policoro, in provincia di Matera, dove un operaio di 34 anni di Nova Siri, dipendente di una cooperativa, è morto dopo essere stato travolto da un albero che era stato tagliato. Vani i soccorsi del 118 e dei Vigili del fuoco. Sull'accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Policoro. Il segretario generale della Fai Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo, ha espresso il cordoglio del sindacato alla famiglia del lavoratore ed è tornato a chiedere un "maggiore impegno di istituzioni e imprese sul fronte della sicurezza e della prevenzione".

"Questo ennesimo episodio - commenta il sindacalista - dimostra che c'è ancora molto da fare per fermare questa inaccettabile scia di sangue. Confidiamo negli organi inquirenti per un rapido accertamento delle circostanze e delle responsabilità ma sulla cultura della sicurezza serve uno sforzo comune di istituzioni, imprese e mondo del lavoro. Noi come movimento sindacale continueremo ad esercitare la massima pressione, sia nei confronti degli organismi preposti al controllo, sia nei confronti delle nostre controparti imprenditoriali affinché la tutela della vita dei lavoratori - ha concluso il segretario della Fai Cisl - diventi un impegno non negoziabile di tutti".