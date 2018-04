Operaio trova portafogli e lo restituisce: "Non voglio ricompense, chiamami per lavorare"

E' una bella storia quella raccontata dal giornalista di RaiNews24 Luca Moriconi. Ha deciso di condividerla su Facebook, e il post è stato molto letto e condiviso. Dopo aver perso in strada il portafogli, pensava di non avere alcuna speranza di ritrovarlo. Sbagliato.

"Federico è un operaio moldavo, fa traslochi, piccole riparazioni. Vive a Roma in periferia, zona Casilina. Federico ieri sera ha cercato su internet il nome della proprietario del portafogli che aveva trovato in via di Sant'Agnese mentre stava lavorando". Inizia con la descrizione del suo protagonista la vicenda raccontata da Moriconi.

Il giornalista aveva smarrito il portafogli nel quartiere Trieste con dentro contanti, documenti e carta di credito. L'operaio moldavo, che si guadagna da vivere facendo riparazioni e lavorando a giornata, dopo averlo trovato, non ha pensato nemmeno per un istante a che cosa occorresse fare.

Si è impegnato per rintracciare il proprietario e restituire il portafogli. Ha invitato il proprietario nelal sua zona, alla periferia di Roma, dove vive insieme ad altri colleghi, e solo dopo essersi accertato con cura dell'identità, gliel'ha consegnato. Non ha accettato alcuna ricompensa, non ha voluto nulla in cambio.

"Aveva già provato a cercarlo tra i cognomi dei campanelli dei palazzi, ma non poteva sapere che il proprietario di quel portafoglio non abita proprio in via Sant'Agnese ma nella piazza adiacente", continua Moriconi, "Così ieri sera trova il numero di casa del proprietario del portafoglio, lo chiama e gli dice 'C'è tutto, anche i soldi! Vieni a prenderlo, non sapevo dove lasciarlo'".

Il giornalista per sdebitarsi ha portato una colomba artigianale. Lui ha accettato il dolce, ma nulla di più: "Mi ha detto "No! Tienimi però presente se devi fare qualche trasloco! Mi piace lavorare!".