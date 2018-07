Operaio trova portafogli con 500 euro e "si precipita" dai carabinieri

Non si tratta di un gesto scontato, soprattutto in tempi di crisi economica. E' doveroso sottolineare gli esempi di onestà, anche quando si tratta di piccole notizie. Fare cronaca significa anche questo.

Operaio trova portafogli con 500 euro e lo restituisce

Un operaio emiliano 54enne ha trovato per strada un portafoglio con documenti e denaro contante per circa 500 euro: senza tentennare, invece di intascarseli si è subito recato dai carabinieri della stazione di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, che hanno rintracciato il proprietario restituendogli il portafoglio comprensivo di tutti i soldi e dei suoi documenti personali e bancari che il diretto interessato non si era accorto di aver perso. Il legittimo proprietario è un libero professionista 38enne, residente anch'egli a Cavriago.

Succede tutto domenica mattina intorno alle 11.00. L'operaio ha trovato il portafoglio in via della Repubblica di Cavriago nelle vicinanze di un bar. Dentro circa 500 euro, carte bancarie e anche i documenti del proprietario. Il 54enne ha provato a rintracciarlo, invano, nei dintorni.

A quel punto si è letteralmente precipitato senza indugi dai carabinieri della stazione di Cavriago ai quali ha consegnato il portafoglio. I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti e sono riusciti a rintracciare il proprietario che ancora non si era accorto dello smarrimento del portafoglio apprendendolo dalla telefonata fatagli dal maresciallo che lo "invitava" in caserma.

Così il legittimo proprietario quando è arrivato in caserma ha avuto la bella sorpresa: il portafoglio ancora ''intatto'' con all'interno tutto il denaro contante. Fino all'ultimo euro.