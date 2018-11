Tragedia sui binari: giovane operaio travolto e ucciso da un treno

Un operaio di 35 anni ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto qualche ora prima dell'alba a Roncadelle, in provincia di Brescia. Il giovane è stato travolto e ucciso da un treno in corsa nella zona di Via Violino di Sotto. Stava lavorando proprio lungo i binari, quando è stato travolto dal convoglio: la dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia Ferroviaria.

La tragedia poco dopo le 5: la vittima è un operaio che lavorava per Rfi, Rete Ferroviaria Italiana, la società che gestisce la manutenzione e l'operatività della rete. In gergo tecnico, si è trattato di un arrotamento: una fase dell'incidente caratterizzata da lesioni da schiacciamento, fratture ossee e lesioni viscerali.

Purtroppo per lui non è c'è stato niente da fare, è morto sul colpo. Il traffico ferroviario è sospeso da quasi tre ore: rimarrà tale finché la magistratura non dissequestrerà la tratta. Al momento sono ancora in corso i rilievi da parte della Polfer e degli specialisti della Polizia. Si cerca di capire cosa sia andato storto: se non abbiano funzionato semafori e segnalatori, o se invece si sia trattato di un errore umano.

Attualmente sulla tratta Brescia-Rovato sono in servizio solo alcuni treni ad alta velocità, ma con ritardi annunciati di almeno un'ora. La circolazione dei treni regionali è invece sospesa fino a nuovo ordine, perché appunto potrebbero transitare solo sui binari dove si è verificato il terribile incidente. Per tutti i viaggiatori, studenti e pendolari, sono stati attivati dei pullman sostitutivi.