Ornella Paiato scomparsa nel nulla, l'appello della famiglia: "Chi l'ha vista parli"

Ornella Paiato è scomparsa dalla sera del 6 aprile 2017 da Occhiobello, in provincia di Rovigo. Da allora nessuno ha più avuto notizie di lei. Il marito e il figlio si accorgono della scomparsa soltanto la mattina dopo perché aveva sistemato i cuscini sotto le coperte per simulare la sua sagoma nel letto. Una vicina ha raccontato di averla incontrata verso le 21:30, dopo di che il nulla, e pochi minuto dopo anche il suo telefono risulta staccato.

Ai microfoni di "Pomeriggio Cinque" di Barbara D'Urso, la madre e il fratello di Ornella hanno lanciato un appello affinché chi sa qualcosa parli.

Ornella Paiato scomparsa, l'appello della famiglia

"Non ho più saputo niente - dice Gina, la madre di Ornella - Faccio un appello a chi può aver visto qualcosa, che si facciano vivi, per informarci perché è una pena continua. Da quel giorno si vive male, non si vive più. Aveva problemi di salute, ma mai avrei pensato che potesse fare qualcosa del genere".

Massimo si rivolge "a coloro che forse hanno visto qualcosa e che probabilmente per pudore personale, per paura, non si fanno avanti con le forze dell'ordine o con la famiglia. Noi siamo sicuri che qualcuno l'ha vista". Ornella, dice il fratello, aveva problemi gravi alla schiena, era claudicante, prendeva farmaci e aveva diverse difficoltà fisiche.