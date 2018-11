Ossa Nunziatura, non solo Orlandi e Gregori: "Tante famiglie attendono risposte da anni"

Oggi 5 novembre iniziano gli esami scientifici sui resti umani rinvenuti la scorsa settimana presso locali della Nunziatura Apostolica di Roma. L'Associazione Penelope Lazio rileva che si sono espresse a vario titolo, "spesso in modo inopportuno", una serie di ipotesi su possibili identità di persone scomparse (chiaro il riferimento ai casi di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, ndr). Innanzitutto appare "quanto mai disdicevole che tale pluralità d'informazione non abbia avuto alcun rispetto dei sentimenti umani verso quei famigliari che da anni attendono una risposta dalla loro ricerca del loro congiunto che non ha fatto più ritorno a casa. Spiace che la recente indagine per "omicidio" si focalizzi due o tre casi più eclatanti quando sono molto di più i famigliari in attesa di una risposta".

"Come Associazione ci siamo sempre impegnati per l'istituzione e piena efficacia della Banca dati del DNA. Noi stessi ci siamo fatti promotori, per i nostri associati e non, della raccolta del DNA dei famigliari più prossimi presso un centro accreditato e diretto dalla dottoressa Baldi". "Se tutto ciò fosse stato pienamente operante si sarebbe potuto dare doveroso conforto ai famigliari delle persone scomparse nel rispetto della doverosa riservatezza che tali circostanze richiedono. Il nostro impegno è rivolto a tutti coloro, nel Lazio ed in tutta Italia, sono alla ricerca di ogni possibile risposta da figli, genitori o amici che non hanno dato involontariamente più notizie" conclude il Presidente di Penelope Lazio, Andrea Ferraris.

Così la polizia scientifica analizza il Dna

Quando vengono trovati dei reperti ossei, come quelli ritrovati nella Nunziatura apostolica di via Po 27 a Roma, per identificare la persona è necessario estrapolare il Dna e poi compararlo. Ma se il dna delle ossa è "totalmente deteriorato" c'è il rischio di un "risultato zero", ovvero nessun Dna comparabile. Come si lavora per cercare di arrivare ad un risultato lo spiega Alessandra La Rosa, genetista forense della polizia scientifica, ad Askanews: "Su delega dell'autorità giudiziaria si procede prima alla pulitura delle ossa, poi all'estrapolazione di un profilo genetico, operazione non sempre possibile se il Dna è troppo deteriorato, poi alla comparazione con il profilo genetico della persona scomparsa, se è stato estrapolato da oggetti in uso esclusivo, o con il profilo genetico dei familiari, preferibilmente genitori ma anche fratelli".

Per le persone scomparse esiste la Banca dati nazionale del dna (Bdn dna) che ha una sezione ad hoc per l'identificazione degli scomparsi "in cui si raccolgono i profili genetici dei consaguinei oppure i i profili diretti estrapolati da oggetti in uso esclusivo alla persona". La banca dati ha anche una sezione criminalistica che raccoglie i profili genetici prelevati da scene del crimine e li confronta con i profili genetici estrapolati da arrestati e fermati, contenuti nell'archivio Afis, che in questo caso vengono analizzati da un punto di vista genetico dal laboratorio centrale del Dap. La banca dati è in funzione da gennaio dello scorso anno ed è in corso l'archiviazione della mole di dati delle tracce analizzate nei vecchi processi penali e raccolti da anni con il lavoro delle forze di polizia per gli scomparsi.

Come si estrae il Dna dalle ossa: "L'estrapolazione del Dna dalla matrice ossea ha bisogno di più passaggi e più , rispetto ad un reperto 'regina' come ad esempio i mozziconi di sigaretta o tracce ematica", spiega La Rosa, sottolineando: "Il primo passaggio è la pulizia dell'osso, per eliminare contaminazioni si procede all'abrasione per togliere gli stati superficiali, poi si procede alla frantumazione e polverizzazione, procedimenti delicati perché le temperature possono alterare le tracce di Dna e degradarlo". Poi si procede alla "estrapolazione del Dna attraverso l'uso di resine e reagenti chimici, poi viene quantificato e tipizzato", cioè viene identificato il Dna di quelle ossa. Dna che verrà poi comparato.

Quali sono le possibilità di "successo"

Tuttavia non sempre - avverte la genetista - è possibile avere un Dna dalle ossa "la possibilità di successo dipende anche dalle condizioni di conservazione dell'osso, elevate temperature ed elevata umidità possono inficiare l'estrapolazione del dna in maniera assoluta. Se il dna è degradato il risultato è zero", ovvero nessun profilo genetico da comprare. "Il rischio di risultato zero esiste - avverte la genetista della polizia scientifica - e aumenta nel caso di ossa mal conservate all'aperto, sotto al sole, che hanno subito attacchi da parte di batteri e funghi che hanno rosicchiato Dna all'interno della matrice ossea. Il passare del tempo è un fattore importante ma si può ottenere un risultato da un osso conservato 30 anni in condizioni perfette e non da un osso datato 5 anni fa in condizioni pessime".

Ad esempio "la sepoltura semplice nel terreno è una condizione pessima a causa dei microarganismi, in una bara ben sigillata ovviamente, il tempo non è un fattore determinante". Quali sono i tempi per avere risultati? "Ci vogliono sette-dieci giorni per ottenere un profilo genetico, ulteriori in caso di esito positivo per la comparazione con i profili familiari. Ragionevolmente in totale una ventina di giorni". E se il risultato è zero? "Si ricomincia da capo, con un nuovo campione, provando altri reagenti e tecniche che massimizzino l'estrazione del dna, è un procedimento che può richiedere l'esame di più di un campione". Ma - conclude la genetista forense - "se il dna è completamente degradato non c'è nulla che si possa fare".